أكسيوس: بايدن يجري مكالمة هاتفية مع نتنياهو بشأن عملية رفح

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو، لبجث العملية المحتملة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنوبي قطاع غزة.

وقال الموقع إن المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيلين قولهم إن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، أن أي اعتراف أمريكي مباشر أو غير مباشر، بدولة فلسطينية سيكون "هدية لهؤلاء الذين خططوا لهجوم 7 أكتوبر".

وذكرت تقارير الشهر الماضي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية ممكنة بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.