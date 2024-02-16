سبب مفاجئ وراء غياب حازم إمام عن مؤتمر تقديم حسام حسن

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم أسباب غيابه عن مؤتمر تقديم حسام حسن مدرب منتخب مصر الجديد، بالإضافة إلى غياب حازم إمام و عامر حسين اعضاء المجلس.

وقال "الكومي" فى تصريحات تلفزيونية :"مازالت الحملة مستمرة على حازم إمام بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية ومش عارف امتى هتخلص".

وأشار :"مين اللى قال حازم إمام مش راضي عن اختيار حسام حسن ده بالعكس النهاردة نزل رسالة دعم ليهم".

وأضاف "سبب غياب الكابتن حازم عن مؤتمر تقديم حسام حسن إن عنده ظرف صحي طارئ وأنا شاهد عليه، وحاولت التواصل معاه لكن لم استطيع الوصول إليه"

وعن سبب غيابه عن مؤتمر تقديم حسام حسن قال "انا عندي دور برد وطالع بمسكنات ومكنش ينفع اطلع من البيت".

وعن سبب غياب "عامر حسين" عضو

المجلس قال "الكومي" :"الحاج عامر حسين كان في اسكندرية ومقدرش يجي علشان الظروف الجوية الموجودة لكنه على تواصل دائم مع أعضاء الاتحاد والجهاز الفني"

وشهد مؤتمر اتحاد الكرة لتقديم حسام حسن لوسائل الإعلام غياب ثلاثي اعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم "حازم إمام وعامر حسين وإيهاب الكومي"