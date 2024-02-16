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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيني : مصر لم تتوقف عن سداد مستحقات شركات الطاقة

صدى البلد

قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، اليوم الجمعة، إن مصر تواصل سداد مستحقات شركات الطاقة رغم الوضع الصعب الذي تمر به بسبب الصراع في غزة. 

وأضاف ديسكالزي وفق ما نشرته وكالة رويترز أن مصر تبدي موقفا إيجابيا تجاه الشركات التي تستثمر في البلاد.

وأوضح في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين بعد إعلان نتائج الشركة: "هناك زيادة هامشية صغيرة، لكنهم في مصر يدفعون... ربما أقساط بسيطة، لكنهم يدفعون... هناك استعداد لحماية المستثمرين".

وقال جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية إن واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر تأثرت بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني العام الماضي، ما أضر بقدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف بروسكو "بالنسبة لشركة إيني، شهدنا ثلاث شحنات (من الغاز الطبيعي المسال) في ديسمبر ونتوقع ثماني إلى عشر شحنات في الأشهر المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت مجموعة إيني الإيطالية عن تسجيل صافي أرباح معدلة للربع الرابع عند 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار) متجاوزة توقعات المحللين، وذلك بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع لأعمالها العالمية في الغاز والغاز الطبيعي المسال.

لشركة إيني

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