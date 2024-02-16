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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رأس الأفعى.. محمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن سوزي الأردنية

سوزي
سوزي

شبه الإعلامي محمد موسى، سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه، برأس الأفعى التي تريد أن تلدغ مجتمعنا في مقتل؛ من خلال نشر الوقاحة والإسفاف والتدني على السوشيال ميديا.

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قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  ما نشرته المدعوة على السوشيال ميديا؛ يستهدف تفخيخ المجتمع، وهو مخطط خبيث لنشر الفساد في الأرض، ونشر الفتن والوقيعة، وتغيير عاداتنا وتقاليدنا، واستبدالها بعادات وتصرفات لا تمت بصلة لمجتمعاتنا.

وأشار إلى أن: "كل عاطل أو عاطلة النهاردة يطلع يعمل فيديو ولا لايف يهرتل فيه، وأنتم تتابعوه وتكتروا لهم المشاهدات، وبعدها يروحوا يسموا نفسهم بلوجر أو يوتيوبر وعشان يحققوا الفلوس من المشاهدات معندهومش مانع يتاجروا بأي شيء وفي منهم اللي بتاجر بجمالها واللي بتاجر بجسدها واللي بيتاجر ببنته هو ومراته واللي بيكونوا شبكات منافية للآداب وفي منهم اللي تاجرت بسب أبوها وأختها اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة زي البنت اللي اسمها سوزي الأردنية".

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