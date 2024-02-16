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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

صدى البلد

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، حبس البلوجر سوزي الأردنية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح .

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وكانت جهات التحقيق بالقاهرة، فتحت تحقيقات موسعة في قضية البلوجر سوزي الأردنية والتي وجهت لها عدةاتهامات سب والدها  في عدة مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل تيك توك، كما وجهت لها تهمةاستغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح.

كما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتحريز فيديو المعروف بـ الشارع اللي وراه والذي حوى على العديد من السبابوالشتائم من قبل المتهمه على والدها و تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول، وأقرت سوزيالأردنية بتصوير تلك المقاطع، وحذفت فيديو الشارع اللي وراه، كما طلبت تقرير تكنولوجيا المعلومات عن مطابقةبصمة الصوت والوجه لسوزي الأردنية بالفيديوهات المضبوطة دون وجود أي تلاعب فيها.

وجاء خلال التحقيقات بسؤال النيابة العامة عن ما تقتضيه سوزي الإردنية من أرباح خلال حسابتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي ، فقالت "أنا باخد بالدولار" .


 

أفعال تثير الفجور والدعارة..


 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه خلال تواجدها بمطعم في شبرا مصر وذلك بعد تقديم بلاغات كثيرة ضدها لقيامها بترويج لأفعال تثير الفجور والدعارة وتماقتيادها إلى قسم شرطة الساحل وحجزها على التحريات لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسب والدها علىالهواء واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح .

عقوبات نشر الفسق والفجور..

تنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

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