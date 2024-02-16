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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 4.1 درجة.. زلزال عنيف يضرب الجزائر

ارشيفي
ارشيفي

سجلت محطات الرصد الجزائرية وقوع زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر في محافظة عين تيموشنت الجزائرية.

وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري أن مركز الزلزال ‏حدد بـ 7 كم غرب منطقة بوزجار بعين تيموشنت.‏

وفي وقت سابق سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر ، هزة أرضية الأربعاء بقوة  4.5 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المركز في بيان له الي ان مركز الهزة حدد ب12 كلم شمال شرق دائرة المحمدية ولاية معسكر.

وسجلت محطات الرصد في المركز الوطني للزلازل بسوريا بالأمس  هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر غرب الحسكة.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأنه تم تسجيل حدوث هزة أرضية تبعد 21 كم شمال شرق سيدكان من محافظة أربيل بقوة 3.2درجة تم الشعور بها من قبل المواطنين.
 

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