عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إدارة المرور تنشر أرقام سيارات الإغاثة على الطرق

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة للمرور، سيارات الإغاثة على الطرق الرئيسية، لا سيما الطرق الصحراوية؛ للتدخل حال تعطل أي مركبة أو وقوع حوادث، إضافة لنشر عدد من الأوناش.

أوضحت الإدارة دور سيارة الإغاثة، والذي يتلخص في التدخل في حالات الأعطال البسيطة للمركبات، كأعطال الكاوتش وغيرها، ومساعدة قائد السيارة في حلها، وفي حالة الأعطال التي يصعب إصلاحها بنفس مكان عطل المركبة؛ يتم تأمين المركبة حتي وصول ونش تابع لمالكها لسحبها من الطريق، أو الدفع بأحد أوناش الإدارة لنقلها إلي أقرب مكان للصيانة.

أشارت إلى أنه يمكن لقائد المركبة الاتصال على 01221110000 حال تعرضه لأي مكروه، لافتة إلى أن الطرق الصحراوية مراقبة بالرادارات؛ لرصد السرعات الزائدة وتحرير المخالفات.

أضافت أنه تم نشر خدمات تأمينية و سيارات الإغاثة على الطرق الصحراوية، إضافة لنشر أقوال ثابتة ومتحركة.

وتؤمِّن الإدارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية؛ عبر مراقبتها بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطرق.

ارقام سيارات الادارة العامة للمرور الخدمات المرورية الطرق الصحراوية الطرق الرئيسية خدمات المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

أول تعليق من شوبير بعد تعادل الأهلي وشباب بلوزداد في «دوري الأبطال»

ترشيحاتنا

احسب نسبته في الدم للوقاية من الإصابة.. جدول الكوليسترول حسب العمر

لو مش قادر تصلي بسبب البرد.. 3 أعمال تعدل قيام الليل اغتنمها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 17-2-2024

مونديال 2026| نظام جديد لبطولة كأس العالم يستفز جماهير كرة القدم.. ما تفاصيله؟

قبل شهر رمضان 2024.. الداخلية تعلن خبرا سارا للمواطنين

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

لسبب غريب.. سيدة تهرب من المستشفى بعد إجراء جراحة في تركيا

شهية ورخيصة.. طريقة عمل كفتة البطاطس

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ