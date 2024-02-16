نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية الأول من مارس 2024

دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 1 مارس 2024م؛ إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970م.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلى:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023م.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023م حتى فبراير 2024م.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى 31-12-2022م، وكذلك للسنة المنتهية فى 31-12-2023م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024م.

4- ما يستجد من أعمال.

وأوضح النقابة، أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا؛ تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 15-3-2024م (25%).

وشدد النقابة في بيانها، على أعضائها بالحرص على الحضور.