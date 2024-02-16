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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية الأول من مارس 2024

صدى البلد

دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 1 مارس 2024م؛ إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970م. 

ويتضمن جدول الأعمال ما يلى:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023م.

2-  التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023م حتى فبراير 2024م.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى 31-12-2022م، وكذلك للسنة المنتهية فى 31-12-2023م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024م.
4- ما يستجد من أعمال. 

وأوضح النقابة، أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا؛ تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 15-3-2024م (25%).

وشدد النقابة في بيانها، على أعضائها بالحرص على الحضور.

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