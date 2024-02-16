رد فعل مفاجئ من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المواجهة التي احتضنها ملعب 5 جويلية، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "انتهاء المباراة :الاهلي يعود بنقطة ثمينة جدا من الجزائر بعد التعادل مع فريق شباب بلوزداد سلبياً 0/0 بالجولة الرابعة لمجموعات ابطال افريقيا".

وبهذا التعادل تربع الفريق الكروي بالنادي الأهلي على عرش صدارة المجموعة الرابعة ولديه في رصيده 6 نقاط، بعد الفوز أمام ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.