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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

163 عرضا .. قصور الثقافة تطلق الموسم الجديد لنوادي المسرح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، ضمن برامج وزارة الثقافة تحت شعار "مسرح فى كل حتة في مصر" ويتنافس بها 163 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات.

قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة إن تجربة نوادي المسرح هذا الموسم تشهد زخما كبيرا، بالإضافة إلى تنوع الأعمال المسرحية نتيجة تنوع النصوص المقدمة سواء لكبار الأدباء أو المُؤلَفة من قِبل الشباب المشاركين أصحاب الموهبة.

أضاف أن هذه التجربة هي الأكثر رواجا وإنتاجا، ويشارك بها أكثر من 5 آلاف فنانا وفنانة، ويتم خلالها إتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة.

كانت الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، قد أعلنت مؤخرا نتيجة العروض المسرحية التي تم اختيارها من قِبل لجان المشاهدة بالأقاليم الثقافية الستة.

يقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد 26 عرضا مسرحيا، منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة،
5 عروض لفرع ثقافة بني سويف، وعرضين لكل من فرع ثقافة القليوبية والفيوم، بينما يشارك فرع ثقافة القاهرة بثلاثة عروض مسرحية.

أما إقليم غرب ووسط الدلتا، فيقدم 49 عرضا منهم 4 عروض لفرع ثقافة المنوفية، 13 لفرع ثقافة الغربية، و8 عروض لفرع ثقافة البحيرة ويشارك فرع ثقافة مطروح بعرض واحد، بينما يشارك فرع ثقافة الإسكندرية ب 23 عرضا مسرحيا.

في إقليم شرق الدلتا يقدم 36 عرضا مسرحيا منها 12 لفرع ثقافة الشرقية، 14 عرضا لفرع ثقافة الدقهلية، ويقدم فرع ثقافة دمياط 10 عروض.

يشهد إقليم القناة وسيناء تقديم 28 عرضا منها عرض واحد لفرع ثقافة شمال سيناء، و 3 عروض لفرع جنوب سيناء، و7عروض لفرع ثقافة السويس،
ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض، بينما يقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض مسرحية.

بينما يقدم إقليم وسط الصعيد 12 عرضا مسرحيا منها 3 عروض لفرقة أسيوط، ويقدم فرع ثقافة سوهاج 4 عروض، ويشارك فرع ثقافة المنيا بخمسة عروض مسرحية.

 إقليم جنوب الصعيد الثقافي يقدم 12 عرضا مسرحيا منها 3 عروض لفرع ثقافة الأقصر، و4 لفرع ثقافة أسوان، بينما يقدم فرع ثقافة قنا 5 عروض مسرحية.

العروض تنطلق مساء اليوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مسرح مركز الجيزة الثقافي بواقع عرضين يوميا، على أن تقدم باقي الأقاليم الثقافية عروضها تباعا، وذلك بإشراف المخرج محمد الطايع مدير النوادي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة تجربة نوادي المسرح برامج وزارة الثقافة مسرح فى كل حتة في مصر عمرو البسيوني

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