كشفتوا عن ازدواجية المعايير بتبجح.. وزير الأوقاف يهاجم منظمات حقوق الإنسان

هاجم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري أدعياء حقوق الإنسان في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي أكس تويتر سابقا، قائلا: ‏( إذا كانت وفاة شخص واحد أيا كان سببها في نظر بعض أدعياء حقوق الإنسان قضية كبرى يصفها بعضهم - لمجرد الشك - بالوحشية فلماذا لا نسمع و لا نرى منهم تلك الإنسانية المزعومة تجاه أطفال غزة .. إنهم يكشفون عن ازدواجية المعايير بتبجح .. لا غنى لنا عن توحيد صفنا وكلمتنا في مواجهة التحديات) .

وفي وقت سابق أشاد وزير الأوقاف، بالموقف المصري التركي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والذي كشف عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة المصرية التركية بالقاهرة اليوم.



وقال وزير الأوقاف في تصريحات له اليوم عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعقيبا على القمة المصرية التركية التي عقدت بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره رجب طيب أردوغان، إن تطابق الرؤية بين مصر وتركيا في رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وضرورة وقف العدوان على غزة يخدم القضية الفلسطينية وأمن المنطقة كلها.