دوري أبطال إفريقيا|سامي قمصان: تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد يقربنا من دور الثمانية

أعرب سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضاه بالتعادل أمام شباب بلوزداد، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب 5 جويلية بـ دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان إن التعادل أمام شباب بلوزداد يعد نتيجة إيجابية للفريق، في ظل الظروف التي صاحبت الفريق مؤخرًا وعدم خوض مباريات لأكثر من 6 أسابيع.

وأشار قمصان إلى أن الأهلي كان لديه أكثر من فرصة محققة للتسجيل، سواء عن طريق طاهر أو حسين الشحات في شوط المباراة الأول.

وأوضح قمصان أن شباب بلوزداد لعب 7 مباريات رسمية خلال الفترة الماضية، على عكس الأهلي الذي لم يلعب أي مباراة رسمية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

واختتم قمصان بأن التعادل يمنح الأهلي فرصة للاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل بـ دوري أبطال إفريقيا..



