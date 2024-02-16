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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأخدود يفوز على الأهلي بثلاثية في دوري روشن السعودي

الاهلي السعودي
الاهلي السعودي

تمكن الأخدود من تحقيق الفوز على ضيفه الأهلي بنتيجة 3-2، ضمن فاعليات الجولة رقم 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح أليكس كولادو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، وأحرز زميله سولومون كفير كفيليا التعادل للأهلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 32، وانتزع حمد آل منصور التقدم للأخدود مجددًا في الدقيقة 43، ولكن التعادل جاء سريعًا بأقدام روبرتو فيرمينو من ركلة جزاء عند الدقيقة 45+3، واختتم لياندر تاوامبا أهداف المواجهة في الدقيقة 59.

وأعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لأهلي جدة، التشكيل الرسمي لمباراة الأخدود، في الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل أهلي جدة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبد الباسط هندي - سعد بالعبيد

الوسط: محمد المجحد - جابري فيجا - فهد الرشيدي

الهجوم: رياض محرز - ألان سان ماكسيمان - روبيرتو فيرمينو

ويحتل أهلي جدة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الأخدود بالمركز الثاني عشر ب20 نقطة.

وأدار المباراة طاقما روسيا يقوده كيريل ليفنيكوف، ويعاونه ديمتري موسياكين، وإيجور بولخوفيتين.

وتولى الحكم الروسي فاسيلي كازارتسيف مهمة تقنية الفيديو المساعد، ويعاونه السعودي محمد الحنفوش.

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