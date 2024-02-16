التعادل 1-1 يحسم مواجهة الطائي والوحدة بدوري روشن السعودي

نجح الطائي في خطف التعادل أمام مضيفه الوحدة بنتيجة 1-1 ضمن الجولة ال20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال أوقات المباراة وسط طريقة لعب يغلب عليها التحفظ الدفاعي، وهو ما قلل الخطورة الهجومية خلال ساعة من اللعب.

هز أصحاب الأرض، الشباك في الدقيقة (72) عن طريق جواد ياميق، مع محاولات هجومية واندفاع أمامي للضيوف بحثا عن التعادل، وهو ما حدث في الدقيقة 90+8 عن طريق اللاعب أندري كوريا.

ارتفع رصيد الوحدة إلى 26 نقطة في المركز التاسع لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يمتلك الطائي 18 نقطة في المركز السادس عشر.

