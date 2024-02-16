التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

حسم التعادل السلبي 0-0 مواجهة النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على استاد 5 جويلية.

وقبل انطلاق صافرة بداية الشوط الأول وقف دقيقة حداد على روح نائب رئي النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق العامري فاروق الذي توفي الشهر الماضي بعد دخوله في غيبوبة لاكثر من شهرين.

وظهر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في مواجهة المارد الأحمر وشباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على استاد 5 جويلية، مرتديا قناع الرأس.

وأرتدى إمام عاشور قناع الرأس؛ بسبب تعرضه لإصابة بارتجاج في المخ، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد، على استاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - انتوني موديست

ترتيب مجموعة الأهلي قبل صدام شباب بلوزداد



وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قبل مباراة شباب بلوزداد، على النحو التالي:

1- الأهلي 6 نقاط (4 مباريات).

2- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط (4 مباريات).

3- شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط (5 مباريات).

4- ميدياما الغاني 4 نقاط (4 مباريات).