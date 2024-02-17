6 أطفال وحلم مزعج .. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع محمود سعد

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة علي برنامج sold out من تقديم الاعلامي محمود سعد ، والمذاع عبر قناة cbc العامة .

وكشف دينا الشربيني خلال اللقاء عن العديد من التفاصيل ؛ حيث قالت انها كانت تتمني انجاب 6 اطفال .

وتابعت دينا الشربيني حديثها قائلة : نفسي يكون عندي 6 أولاد، وممكن عادي أتجوز وأخلف، بس فعلا الزواج نصيب مش كلام وخلاص، وفي ناس بتتجوز لمجرد الزواج، إنما إحساسي إن الجواز هو حد أقدر أعيش معاه للأبد ونعمل عائلة وأولاد.

وصرحت دينا الشربيني عن سر لاول مرة قائلة : كنت بحلم إني ورقة وبقع من آخر دور في العمارة وسألت دكتور نفسي وقال لي إن ده خوف من اللي جاي، وأنا فعلا شخصية بتخاف من المستقبل".

وأضافت: "كنت متوقعة إني أفقد أهلي وكل ما أفكر في الموضوع ده أنهار وأهلي بالنسبة لي حاجة كبيرة".

وعن علاقتها بوالدها قائلة : هو كان بيقرأ كل أدواري وبيقول لي رأيه فيها وكان بياخد المواضيع بسهولة على عكسي إنسانة عصبية ومتوترة وبحس اني ظالمة والدتي لأني بتكلم عن بابا كتير بس والدي كان بيدلعني جدًّا".