من الكواليس.. مي فاروق برفقة فريق عمل "كل الحبيبة"

حققت النجمة مي فاروق نجاحًا كبيرًا من خلال اغنيتها الجديدة كل الحبيبة، والتي طرحتها تزامنا مع عيد الحب.

وتعاونت مي فاروق في أغنية كل الحبيبة مع الشاعر، تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وحرصت مي فاروق قبل تسجيل الاغنية علي التقاط الصور مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي ورباب يونس المسؤولة عن ادارة اعمال مي فاروق .

وتمكنت مي فاروق من تحقيق نسب مشاهدة من خلال اغنيتها كل الحبيبة اقتربت من ال 200 الف مشاهدة علي موقع يوتيوب فقط، بعد طرحها ب 24 ساعة .

يذكر أن مى كانت قد طرحت منذ فترة قريبة، أغنية بعنوان "ليه " كلمات خالد امين، وألحان محمد رحيم،وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى وحققت نجاحا كبيرا، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية والمواقع الاجتماعية.،كما تعيش مى حالة من النشاط الفنى الكبير وتستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

