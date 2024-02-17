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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: فريق شباب بلوزداد أهدر عدة فرص أكثر من الأهلي

محمد بركات
محمد بركات

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر حقق نقطة ثمينة من تعادله مع شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نقطة ثمينة للأهلي وفقًا لسير أحداث المباراة، الجمهور كان حماسيًا طوال أحداث المباراة".


وأضاف: "اليوم الأهلي كان لديه لاعبين بذلوا 250% من مجهودهم، هناك نجوم بمعنى الكلمة.. أما فريق شباب بلوزداد كانت لديه بعض الفرص المحققة".


وتابع: "الأهلي كان متحفظًا في أوقات كثيرة من المباراة، والفرصة الأبرز كانت لحسين الشحات التي انفرد فيها بالمرمى.. الحكم لم يرَ الركلات الركنية للأهلي في الشوط الأول".


وأكمل: "فريق شباب بلوزداد أهدر فرص أكثر من الأهلي، هو فريق قوي، ولكن كان لديه 4 لاعبين فقط يواجهون الأهلي، أبرزهم محمد بلخير، الذي شكّل فرص حقيقية على مرمى الأهلي".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "محمد هاني لم يجد المساندة من لاعبي خط الوسط، وخصوصًا من أكرم توفيق، وكان يجب أن يحدث تدخل ويتم التحدث معه من أجل مساعدة هاني للتصدي لمحمد بلخير".

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