طريقة عمل كيك شوكولاتة بارد | بمذاق لا يقاوم

كيك شوكولاتة بارد من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف منال العالم.

مقادير كيك شوكولاتة بارد

الطبقة الأولى

8 قطع بسكويت سادة

ربع كوب زبدة، مذابة

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة هيل



الطبقة الثانية

ربع كوب نشا

نصف كوب سكر

1 ملعقة كبيرة جيلاتين سادة

ربع كوب بودرة كاكاو

1 ملعقة صغيرة قهوة جاهزة

3 كوب حليب

200 جرام شوكولاتة بالحليب

للتزيين: شوكولاتة فارماسيلي، سكر بودرة

طريقة تحضير كيك شوكولاتة بارد

1- أحضري قالب تشيز كيك متحرك القاعدة مقاس ١٦ سم تقريبا.

2- ضعي البسكويت في محضرة الطعام واطحنيه ناعما، اضيفي الزبدة، القرفة والهيل، شغلي ليختلط.

3- ضعي البسكويت في القالب، اضغطي عليه جيدا ليتماسك ، ( يمكن استعمال قاع كوب للضغط على البسكويت ) ضعيه في البراد ربع ساعة ليتماسك.

4- في كسرولة ضعي النشا، السكر، الجيلاتين، الكاكاو، القهوة، اضيفي قليل من الحليب وباستعمال مضرب شبك يدوي قلبي لتختلط المكونات. ضعي الكسرولة على النار واضيفي بقية الحليب والشوكولاتة واستمري بالتقليب بهدوء الى ان يتماسك الخليط

5- صبي الخليط على البسكويت، اتركيه في البراد عدة ساعات.

6- ضعي الكيك على طبق التقديم، ثم انثري الشوكولاتة والسكر

