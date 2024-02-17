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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: سأذهب مع ترامب إلى الخطوط الأمامية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي السابق سيحظى باستقبال حار في كييف بشرط الوفاء بوعده بانهاء الحرب خلال ٢٤ ساعة.

وقال الرئيس الأوكراني خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ الأمني إنه "إذا جاء ترامب إلى أوكرانيا فأنا مستعد للذهاب معه إلى الخطوط الأمامية"، بحسب ما أورده موقع كييف اندبندنت.

وأضاف زيلينسكي، أنه: "إذا تركت أوكرانيا وحدها، فإن روسيا سوف تدمرنا"، مطالبا بتقديم المزيد من المساعدة الأمنية من حلفاء أوكرانيا وسط نقص الذخيرة والانسحاب الأخير من مدينة أفدييفكا. 


ويأتي ظهور زيلينسكي في المؤتمر في لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، حيث أُجبر الجيش الأوكراني على الانسحاب في 17 فبراير من مدينة أفديفكا التي تعرضت لضربات شديدة في منطقة دونيتسك، بينما حاولت القوات الروسية تطويقها.
وفي الوقت نفسه، تواجه أوكرانيا نقصًا متزايدًا في الذخيرة، حيث لا تزال المساعدات الإضافية لأوكرانيا مقيدة في الكونجرس الأمريكي.


وأضاف أن "إبقاء أوكرانيا في حالة عجز مصطنع في الأسلحة، خاصة في ظل عجز في المدفعية والقدرات بعيدة المدى، يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتكيف مع حدة الحرب الحالية".


وعلق زيلينسكي أيضا على الانسحاب من أفدييفكا قائلا إن الهدف هو "إنقاذ حياة جنودنا".


وفي ختام كلمته، قال زيلينسكي: "من فضلك لا تسأل أوكرانيا متى ستنتهي الحرب. اسأل نفسك لماذا لا يزال بوتين قادرًا على الاستمرار فيها".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي مؤتمر ميونيخ الأمني ترامب

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