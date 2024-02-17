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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يوجه ضربة قاسية لسلاح الجو الروسي.. تفاصيل

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

وجه الجيش الأوكراني ضربة قاصمة لسلاح الجو الروسي، خلال المواجهات التي جرت بين الجانبين اليوم السبت.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها دمرت طائرتين للجيش الروسي من طراز Su-34 وواحدة من طراز Su-35، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 

ضربات أوكرانية مبكرة

ودمرت وحدات القوات الجوية الأوكرانية قاذفتين روسيتين من طراز Su-34 ومقاتلة من طراز Su-35 على الجبهة الشرقية في وقت مبكر من يوم 17 فبراير.

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك "لن يوقفنا شيء! شكرًا لكم أيها المحاربون!".

ووفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، دمرت القوات الأوكرانية 332 طائرة معادية و325 مروحية روسية منذ بدء الحرب.

الجيش الأوكراني سلاح الجو الروسي القوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا روسيا

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