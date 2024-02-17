لهذا السبب.. نجم منتخب مصر السابق يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

تحدث أحمد المحمدي، نجم منتخب مصر السابق، عن مستقبل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وموقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي، بعد رحيل المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب.

وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية "صلاح قدم كل شيء مع ليفربول خلال 6 مواسم قضاها داخل "أنفيلد"، وكتب تاريخًا كبيرًا سيتذكره الجميع في الريدز".

وأضاف المحمدي: "صلاح قريب جدًا من الرحيل عن ليفربول في الصيف المقبل، خاصة مع رحيل يورجن كلوب عن القيادة الفنية للفريق".

وتابع: "صلاح كان قريبا جدًا من الدوري السعودي، الصيف الماضي، لكنه فضل الاستمرار مع ليفربول، لكن الصيف القادم، بنسبة كبيرة سينتقل إلى السعودية، إلى جانب النجوم الكبار المتواجدين حاليًا".