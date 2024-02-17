ثابت على الأرض | إبراهيم فايق يشيد بأداء شوبير بعد تألقه الأخير

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بالحارس الشاب مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر إبراهيم فايق عبر حسابه علي فيسبوك صورة لحارس مرمي الأهلي مصطفى شوبير وكتب "ثابت على الأرض 👏"

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته المقبلة في منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره ميدياما الغاني، المقرر إقامتها في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية في الثالث والعشرين من فبراير الجاري.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الثلاثاء موعدا للسفر إلي غانا لمواجهة ميدياما الغاني الجمعة القادم في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.