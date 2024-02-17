سيدة تتزعم عصابة لتجارة المخدرات وتغسل 50 مليون جنيه بأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وتمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.