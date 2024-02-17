رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام الفتح في دوري روشن السعودي

أعلن لويس كاسترو مدرب النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الفتح، مساء اليوم السبت، في الجولة 20 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد تشكيل النصر، 3 تغييرات، مقارنة بمباراة الفيحاء الماضية، إذ عاد الثلاثي ساديو ماني وأليكس تيليس وعلي لاجامي، على حساب أيمن يحيى وعزيز بيهيتش وعبد الإله العمري.

ويحتل النصر، وصافة ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال، أما الفتح يأتي في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: راغد النجار

الدفاع: سلطان الغنام - لابورت – علي لاجامي – أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - بروزوفيتش

الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

فيما جاء تشكيل الفتح كالآتي:

رينيه جاكوب، مروان سعدان، جايسون دينايير، علي الزبيدي، سالم النجدي، مختار علي، سفيان بن دبكة، لوكاس زيلاريان، كريستيان تيو، مراد باتنا، جانيني تافاريس

