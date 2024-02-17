عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أمريكا وغزة.. تناقض في مواقف واشنطن ودعم مطلق لإسرائيل».

تباين واضح في المواقف، هكذا تتعامل الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

في العلن، تطالب بوقف إطلاق النار وإنفاذ المزيد من المساعدات إلى القطاع، أما في الدوائر المغلقة، يقدمون الدعم السياسي والعسكري لجيش الاحتلال.

جديد ما حدث، ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة بايدن تخطط لإرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل تتضمن أكثر من 1000 قنبة من طراز mk82 إضافة إلى معدات التوجيه الدقيق وذخائر أخرى تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

وأثارت المساعي الأمريكية العديد من التساؤلات، أبرزها هل تتناسب جهود واشنطن للتوصل إلى وقف إطلاق النار بالقطاع مع الدعم اللامتناهي الذي تقوم به لتعزيز ترسانة تل أبيب العسكرية، والإجابة قطعا لا، خاصة أن تصرفات إدارة بايدن ستؤدي إلى إطلاق يد جيش الاحتلال لقتل آلاف الفلسطينيين.

