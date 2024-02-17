عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمريكا وغزة.. تناقض في مواقف واشنطن ودعم مطلق لإسرائيل

بايدين
بايدين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أمريكا وغزة.. تناقض في مواقف واشنطن ودعم مطلق لإسرائيل».

تباين واضح في المواقف، هكذا تتعامل الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

في العلن، تطالب بوقف إطلاق النار وإنفاذ المزيد من المساعدات إلى القطاع، أما في الدوائر المغلقة، يقدمون الدعم السياسي والعسكري لجيش الاحتلال.

جديد ما حدث، ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة بايدن تخطط لإرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل تتضمن أكثر من 1000 قنبة من طراز mk82 إضافة إلى معدات التوجيه الدقيق وذخائر أخرى تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

وأثارت المساعي الأمريكية العديد من التساؤلات، أبرزها هل تتناسب جهود واشنطن للتوصل إلى وقف إطلاق النار بالقطاع مع الدعم اللامتناهي الذي تقوم به لتعزيز ترسانة تل أبيب العسكرية، والإجابة قطعا لا، خاصة أن تصرفات إدارة بايدن ستؤدي إلى إطلاق يد جيش الاحتلال لقتل آلاف الفلسطينيين. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا رفض أبو تريكة الانضمام لمنتخب مصر.. وهذا شرط حسام حسن

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

حسن شحاتة يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. شاهد

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور

إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

ترشيحاتنا

مصر تودع كأس العالم للكرة الشاطئية.. والإمارات وإيطاليا تتأهلان لربع النهائي

أولادي بيدرسوا اسمي.. فرحة عالم بالأزهر بعد إدراج سيرته في المناهج

أفضل قيمة مقابل سعر.. هاتف فخم من هونر بمواصفات مثالية وكاميرا رائعة

فيصل بن فرحان: منفتحون على أي نقاشات.. ووجود دولة فلسطينية «أولوية»

وزير الخارجية يشارك بجلسة نقاشية حول غزة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

هدفه تقسيم الأمة.. الليكود يهاجم رئيس الهستدروت بعد دعوة نتنياهو للاستقالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الشعر .. أهم 3 فوائد لاستخدام زيت الخروع

طريقة عمل كيك شوكولاتة بارد | بمذاق لا يقاوم

فستان نادين نجيم في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل| سعره غير متوقع

تحذير عاجل|علامات غير عادية لنقص فيتامين ب 12

فيديو

مسلسلات رمضان 2024| watch it تطرح البرومو التشويقي لمسلسل "بيت الرفاعي"

لمحدودي الدخل .. شقق إسكان اجتماعي بأقل مقدم وقسط

نوال عبد الشافي تطرح أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" .. فيديو

القصة الكاملة لأحداث معبر رفح.. وهذه حقيقة اقتحام البوابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ