296 طن أرز وسكر .. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع الغذائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.. أسفرت عن ضبط (678) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة ( 296 طن سلع تموينية أبرزها "53 طن دقيق 20 طن سكر ، 12 طن أرز ، 80 طن أعلاف حيوانية " - 84 ألف لتر مواد بترولية - 18 ألف عبوة سجائر ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.