الداخلية تحبط ترويج 160 كيلو مخدر حشيش بالقاهرة والقليوبية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى القاهرة – القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية قيام (عنصرين إجراميين) بالإتجار فى المواد المخدرة .. تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية"، وبحوزتهما (160 كيلو جرام من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات - 2 سيارة ) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارتان لنقل وترويج المواد المخدرة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (8 مليون جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .