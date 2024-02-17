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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحدث مع الأطفال والكبار.. طرق علاج سيلان اللعاب أثناء النوم

صدى البلد

سيلان اللعاب أثناء النوم، أو ما يعرف باسم "الترويل" هو ظاهرة شائعة تصيب الأطفال والكبار على حد سواء بينما قد يكون الأمر مزعجا للبعض، إلا أنه نادرا ما يكون علامة على حالة طبية خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نعرض لكم أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم وكيفية الوقاية منه.

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أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم:

التنفس من الفم: انسداد الأنف بسبب الحساسية أو الزكام أو التهاب الجيوب الأنفية أو تضخم اللحمية يمكن أن يجبر الشخص على التنفس من الفم، مما يؤدي إلى تراكم اللعاب وسيلانه.

وضعية النوم: النوم على البطن أو على أحد الجانبين يمكن أن يجعل من الصعب بلع اللعاب، مما يؤدي إلى تراكمه وسيلانه.

ارتخاء العضلات: أثناء النوم، تسترخي عضلات الفم والوجه، مما قد يجعل من الصعب التحكم في إفراز اللعاب.

إفراز اللعاب الزائد: بعض الأشخاص يفرزون كمية أكبر من اللعاب بشكل طبيعي، مما قد يؤدي إلى سيلانه أثناء النوم.

الحالات الطبية: بعض الحالات الطبية، مثل الشلل الدماغي أو داء باركنسون أو التصلب المتعدد، يمكن أن تؤثر على عضلات الفم والوجه وتسبب سيلان اللعاب.

الأدوية: بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان، يمكن أن تسبب جفاف الفم، مما قد يؤدي إلى إفراز اللعاب بشكل زائد وسيلانه أثناء النوم.
علاج سيلان اللعاب 

يعتمد علاج سيلان اللعاب أثناء النوم على السبب الكامن وراءه. في بعض الحالات، قد يكون العلاج بسيطًا مثل تغيير وضعية النوم أو استخدام بخاخ الأنف في حالات أخرى، قد يكون العلاج أكثر تعقيدًا، مثل استخدام الأدوية أو الجراحة.

الوقاية من سيلان اللعاب

حافظ على رطوبة جسمك: شرب الكثير من الماء خلال النهار يساعد على منع جفاف الفم، مما قد يقلل من إفراز اللعاب.

تجنب الكافيين والكحول قبل النوم: يمكن أن تزيد هذه المواد من إفراز اللعاب.

استخدم بخاخ الأنف: إذا كان انسداد الأنف هو السبب، يمكن أن يساعد بخاخ الأنف في فتح ممرات الأنف وتحسين التنفس.

تغيير وضعية النوم: النوم على الظهر قد يساعد في تقليل سيلان اللعاب.

استشر طبيبًا: إذا كان سيلان اللعاب مزعجًا أو إذا كنت تعتقد أنه قد يكون علامة على حالة طبية، فمن المهم استشارة طبيب.

سيلان اللعاب إرتخاء العضلات التهاب الجيوب الانفية التصلب المتعدد الجيوب الانفية الشلل الدماغي

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