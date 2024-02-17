رمضان 2024 | محمد إمام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد

كشف النجم محمد إمام عن البوستر الدعائي الرسمي لمسلسله الجديد "كوبرا"، والمقرر عرضه على شاشة قناة mbc مصر، خلال شهر رمضان المقبل 2024.

كتب محمد إمام عبر حسابه علي انستجرام " توكلنا على الله بعد غياب سنتين عن المسلسلات .. يسعدني اقدملكم {{ كوبرا }} على قنوات ام بي سي ومنصة شاهد رمضان٢٠٢٤ إن شاء الله ".

وتصدر الفنان محمد إمام، البوستر الرسمي لـ مسلسل كوبرا، وظهر معه النجوم المشاركون رفقته في بطولة العمل، الذي يدور في الإطار الشعبي الكوميدي.

أبطال مسلسل كوبرا

يشارك فى بطولته مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.



