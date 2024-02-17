شقيقة رونالدو تخطف الأضواء بـ كاش مايوه مكشوف

خضعت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت "كاتيا" بإطلالة لافتة تميل للجرأة، وارتدت كاش مايوه فضفاض مصمم من قماش ناعم باللون الفسفوري، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت كاتيا تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

