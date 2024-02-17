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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتحمي حسين لبيب؟ مرتضى منصور يوجه رسالة لـ وزير الرياضة .. فيديو

مرتضي منصور
مرتضي منصور

قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عقب ايقاف تنفيذ حكم حبسه ٦ شهور اذهبوا لوزير الشباب والرياضة اسألوه ..هل يحمي حسين لبيب ولا لا ؟ انا معنديش إجابة 

واضاف مرتضي منصور انا شايل نصف مليار جنيه في خزنة نادي الزمالك علي الاقل الفلوس راحت فين ؟

قضت محكمة النقض  بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده وايقاف تنفيذ الحكم

وأوصت نيابة النقض -في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

كانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس  202، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

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