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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يفوز على سلتا فيجو وينفرد بالمركز الثالث بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

نجح برشلونة في الفوز على مضيفه سلتا فيجو بنتيجة 2-1،  ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني، على ملعب "بالايدوس".

سجل ليفاندوفسكي هدفي برشلونة في المباراة، بالدقائق 45 و97، بينما سجل إياجو أسباس هدف سيلتا فيجو في الدقيقة 47.

بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 61 نقطة ومنقوص من مباراة، وجيرونا الوصيف برصيد 56 نقطة المنقوص من مباراة أيضا، وتوقف رصيد سلتا فيجو عند النقطة 20 في المركز الـ 17. 

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا، على ملعب "بالايدوس".

شهد تشكيل البلوجرانا عودة البرازيلي فيتور روكي، بعدما انتهت فترة إيقافه، كما تواجد الشاب باو كوبارسي في مركز قلب الدفاع.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، وكانسيلو.

خط الوسط: كريستنسن، فرينكي دي يونج، وبيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، فيتور روكي، وليفاندوفسكي.

كما أعلن رافائيل بينيتيز المدير الفني لسيلتا فيجو تشكيل فريقه كالآتي:

حراسة المرمى: جوايتا.

خط الدفاع: مينجويزا، ستارفيلت، دومينجيز، وريستيتش.

خط الوسط: أليندي، تابيا، بيلتران، ولوكا دي لا توري.

خط الهجوم: لارسين، وإياجو أسباس.

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