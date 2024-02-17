حزب المؤتمر: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها

أبدى الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، استنكاره الشديد لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بأن مصر تُعد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.

وأكد، في بيان، أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة ورفح إلى سيناء، وستظل القضية الفلسطينية محل اهتمام الدولة المصرية برفض هذا المخطط الصهيوني، والتصدي له بشتى الطرق.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر ستظل داعما قويا للقضية الفلسطينية، وستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني؛ من خلال التصدي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، باعتباره جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن تهجير الفلسطينيين يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، ومصر لن تسمح بأي تهديد لحددوها باعتباره خطا أحمر.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية دائما ما تدعو إلى السلام العادل والدائم الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن حقه في تقرير المصير، كما لعبت مصر دورا رئيسيا في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، حيث عملت على تحقيق الوحدة والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن الشائعات والمعلومات الكاذبة التي تم نشرها، لا تؤدي إلا إلى خلق الارتباك، وتقويض جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وستظل مصر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني، وحقه، وستواصل العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأوضح فرحات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما زالت تقوم بجهود كبيرة من أجل إنهاء الصراع ووقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أهمية الالتزام بالتوجهات المصرية في هذا الشأن حرصا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأكد أنه لا حل للقضية الفلسطينية، إلا بحل الدولتين، لافتا إلى أن محاولات إسرائيل تصفية القضية على حساب الجوار؛ أمر مرفوض، ونؤكد مرة أخرى أنه “لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري”.