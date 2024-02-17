بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد قرارات تجديد تكليف عدد من قيادات الوزارة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت 17/ 2/ 2024م، عدة قرارات بتجديد تكليف عدد من قيادات الوزارة.

واعتمد وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور هشام عبد العزيز علي، بتسيير أعمال وظيفة رئيس قطاع الشئون الدينية بديوان عام الوزارة.

كما اعتمد وزير الأوقاف اليوم السبت 17/ 2/ 2024م قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام الوزارة.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار التنفيذي لقرار الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت 17/ 2/ 2024م بشأن تجديد تعيين الدكتور عاصم محمود قبيصي مهران مديرًا لمديرية أوقاف أسيوط.

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف كل من:

1. الشيخ محمود سعد إبراهيم محمد جاهين بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف أسيوط.

2. الشيخ مختار عيسى دياب حمدان بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد.

