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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أين المتابعات؟ إعلامية توجه سؤالا مهما للحكومة

قصواء الخلالى
قصواء الخلالى

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي استمرار الأزمة الاقتصادية حتى الآن وعدم أخذ خطوات جديدة بها حتى الان، مضيفة:" الأزمة الاقتصادية لا تزال مستمرة ونحتاج إدارة اقتصادية في الحكومة بشكل عاجل".

وطالبت الخلالي خلال تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء " المذاع على قناة سي بي سي ، الحكومة مراعاة أحوال المواطنين، من خلال اتخاذ عدد من الضوابط والأجراء معقبة:" ليه احنا حكومة توجيهات، ماذا بعد التوجيهات .. اين المتابعات حتى يشعر المواطن بأي تحسن".

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الناس صابرة


وواصلت:" الناس صابرة عشان حماية الأمن القومي في ظل الظروف الخارجية الطارئة وضرورة الوقوف بجانب الدولة، ولكن إلى متى ؟".


وأوضحت الخلالي أنه رغم المزايا الذي تتمتع بها الدولة المصرية ما زال الاقتصاد يصارع، في ظل وجود قدر هائل من الإمكانيات والمزايا التي لو تم استثمارها لتغير الوضع.


وتساءلت عن أدوات الحكومة المتاحة لإنقاذ الاقتصاد المصري وعدم البناء على ثوابت تعينه وتؤهله في إيجاد منافذ اقتصادية جديدة.

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