رئيس البرلمان الفلسطيني: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتدعي كذبا على مصر

أكد روحي فتوح رئيس البرلمان الفلسطيني، أنه هناك ازدواجية في المعايير من قبل المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

قال روحي فتوح في كلمته في أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا مياه صالحة للشرب في غزة ولا طعام ولا دواء ".

أضاف روحي فتوح:" إسرائيل تمنع دخول المساعدات المصطفة في الجانب المصري من معبر رفح".

تابع روحي فتوح :" إسرائيل تحاول تحميل المسؤولية لمصر في عدم دخول المساعدات لكن إسرائيل كاذبة ومصر تقوم ببذل كل المجهودات لدخول المساعدات ".

أكمل روحي فتوح:" يجب أن يكون هناك موقف جاد في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب ".