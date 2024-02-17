البرلمان الأوروبي يعلن تأييد حل الدولتين ويطالب وقف إطلاق النار في غزة

ألقى مارك أنجل نائب رئيس البرلمان الأوروبي كلمة أمام أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة في المغرب.

وقال مارك أنجل في كلمته والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب وقف إطلاق النارفي غزة وتحرير كل الرهائن، و نؤيد حل الدولتين على أساس حدود 67 ، وأن يكون هناك دولتين ذات سيادة يعيشان في سلم وآمان ".

وتابع مارك أنجل :" المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة، وأنا على يقين أن يحمل المستقبل الأمل".

واكمل مارك أنجل:" يجب حل أي ازمة أو تحدي بشكل جماعي ولا توجد دولة بمفردها قادرة على مواجهة التحديات بمفردها ".