وزير العدل الفلسطيني: أمريكا عطلت وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرتين

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه ومستمر في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن قضية التهجير القسري مرفوضة تماما ومخالفة للقانون الدولي.



وأعرب الشلالده عن تقديره موقف مصر والرئيس السيسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية مقدما الشكر للشعب المصري على دعمه للقضية، والذي لم يتوانى في تقديم كافة أوجه الدعم له .



وأكمل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن الحرب ما زالت مستمرة واسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين مضيفا:" حاليا اسرائيل تبث جريمة الإرهاب السياسي والعسكري والاقتصادي بحق الشعب الفلسطينن".

مجلس الامن



وأوضح أن مسؤولية إنهاء الحرب هي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الامن، مطالبا بضرورة عقد دورة لمجلس الأمن باتخاذ قرار لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاقية سلام والحصول على حقوقنا المشروعة وتحقيق مصيرنا.



واختتم أن الولايات المتحدة الأمريكية عطلت"وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرتين، لذلك على مجلس الأمن أن يصل إلى حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية.