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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الطقس| الداخلية توجّه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على هذه الطرق

صدى البلد

وجّهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة.

نصائح وزارة الداخلية للقيادة اثناء الشبورة: 

خفض سرعة السيارة إلى 30 كم/ ساعة

إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض

استخدام أنوار الانتظار

فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة

استخدام آلة التنبيه على فترات مُتقطعة حتى يشعر الغير بوجودك

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة بأي حال من الأحوال

مُضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك الالتزام بتعليمات رجال المرور ومن الأفضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

 

 

الأرصاد الجوية الحارة المرورية الطرق الرئيسية الطقس السيئ أمطار في المحافظات تحذيرات هيئة الأرصاد خفض سرعة السيارة رجال المرور

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