أحمد موسى: مصر ستكون رئيسا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في 2025

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين في أعمال في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في المغرب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه تم اختيار محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عضوا في هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مصر ستكون رئيسا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط العام المقبل".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كل الوفود في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يدعمون موقف مصر من التصعيد في غزة بشكل كبير".