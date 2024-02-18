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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

التموين تشارك في معرض أهلا رمضان بالقليوبية.. أسعار مخفضة للسلع الأساسية خلال الشهر الفضيل بجودة مناسبة

وزير التموين
وزير التموين

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معارض «أهلا رمضان» بشبرا الخيمة
سعر كيلو السكر في معرض أهلا رمضان 2024
محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض «أهلا رمضان» بمدينة بنها

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، معرض أهلا رمضان، في منطقة المؤسسة بمحافظة القليوبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، خلال تفقد معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية، أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم و الدواجن بتخفيضات تصل إلي 25 و 30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معارض «أهلا رمضان» بشبرا الخيمة وبنها..غدا

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وقال وزير التموين، إن الأسعار متميزة جدا و منها الشركة العامة لتجارة الجملة و كل العارضين في المعرض قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك.


ومن جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة و جميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع ، كما أن معرض أهلا رمضان ممتد حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك استمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار.


وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، في كل عام يتم إنشائها، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

وأشار إلى أنه يتم  خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، وسوف يتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة في معارض أهلا رمضان 2024.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها بمعارض أهلا رمضان 2024، حيث سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تموينى و43 ألف طن زيت تموينى، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

ويستعرض صدى البلد أسعار السلع داخل معرض أهلا رمضان 2024 كالتالي:
كيلو السكر المعبأ يسجل 27 جنيها
كيلو المكرونة المعبأة يسجل  20 جنيها
سعر زجاجة الزيت يسجل من 40 إلى 45 جنيها
سعر كيلو الأرز يسجل من 20 إلى 25 جنيها
كيلو الجبنة النباتي يسجل 56 جنيها
كيلو الدقيق يسجل 23 جنيها
كيلو البلح يتراوح من 30 إلى 60 جنيها
سعر كيلو عين الجمل يسجل  280 جنيها
سعر كيلو الكركديه بكل أنواعه يتراوح بين 200 إلى 240 جنيها
كيلو الفول البلدي يسجل 28 جنيها
كيلو جوز الهند الوسط يسجل  180 جنيها
لفة التمر هندي يسجل 37 جنيها
لفة قمر الدين يسجل 30 جنيها
كيلو الزبيب يتراوح بين 140 إلى 180 جنيها


أماكن وعناوين معرض أهلا رمضان 2024


يستعرض صدى البلد أماكن وعناوين معرض أهلا رمضان 2024،  داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

أماكن منافذ البيع في محافظة القاهرة
السيد زينب: شارع السد بمنطقة الموردي
طره: شارع مصر حلوان الزراعي.
التبين: شارع الصفا والمروة كورنيش النيل
حلوان: شارع رجيلة عزبة الولدة
مصر القديمة: شارع إثر النبي بمنطقة عين الصيرة
مصر القديمة: ميدان الباشا
المقطم: ميدان النافورة الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال
البساتين: بجوار شركة الكهرباء
المعادي: ميدان الحرية
الموسكي: في المنطقة الغربية
أماكن منافذ البيع في محافظة الجيزة
شمال الجيزة: إمبابة
الهرم: ترعة المنصورية
العياط: شارع شكري القواتلي
البدرشين: شارع بورسعيد
المنيب: شارع المدرسة
6 أكتوبر: منطقة خدمات الحي 11 و12
العجوزة: ميدان أرض اللواء
فيصل: أرض المطاحن بشارع الملك فيصل
كرداسة: منفذ بجوار المدينة في كرداسة
أبو النمرس: مركز أبو النمرس

الغرفة التجارية تشارك في أهلا رمضان

افتتح  اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض أهلا رمضان، في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن معارض "أهلا رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة، والذي نظمته مديرية التموين بالقليوبية  بمشاركة الغرفة التجارية بالمحافظة  وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل الي 20-35% عن السوق المحلية.

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معارض «أهلا رمضان» بشبرا الخيمة
اليوم.. وزير التموين يفتتح معارض أهلا رمضان بشبرا الخيمة

مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق لافتتاح ٥ معارض فى مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة ؛ لتغطية جميع المدن بالإضافة إلى إقامة شوادر بقري ميت عاصم والحرس الوطنى والرملة بمركز ومدينة بنها، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية فى منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة.

أجرى المحافظ حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض فى تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

أشار المحافظ إلى أن أسعار الأرز تبدأ من 27 جنيه بدلا من 31 جنيه والمكرونة بسعر 28 جنيه بدلا من 35 جنيه والسكر بسعر 27 جنيه والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيه والفول البلدى بسعر 50 جنيه والبلح الجاف بسعر 42 جنيه.

يأتي ذلك إستمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

في هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، في كل عام يتم إنشائها، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

أوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

أشار إلى أنه يتم  خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، وسوف يتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي.

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