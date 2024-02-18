بيعت لوحة ترخيص في دبي في أبريل من العام الماضي بمبلغ مذهل بلغ 55 مليون درهم إماراتي أو 14.9 مليون دولار، مسجلة رقماً قياسياً كأغلى لوحة ترخيص تم بيعها على الإطلاق. لقد وجدت هذه اللوحة الآن منزلاً لها، ومن غير المستغرب أن يتم لصقها على مركبة مذهلة للغاية؛ سيارة رولز رويس كولينان تم تعديلها بشكل شامل من قبل شركة مانسوري.

بـ 15 مليون دولار.. أغلى لوحة سيارة في العالم تزين رولز رويس

تم تزيين سيارة كولينان بمجموعة أدوات التعديل ولكن تم تخصيصها أيضًا بشكل أكبر، مما يجعلها فريدة من نوعها. تشير شركة Mansory إليها باسم "Linea D’Oro" وقد تم تشطيبها بطبقة طلاء ثنائية اللون ملفتة للنظر.

يتميز النصف الأمامي من سيارة الدفع الرباعي الفاخرة بظل فيروزي جميل يمتد عبر الواجهة وألواح الربع الأمامي والنصف الأمامي من الأبواب. أضافت شركة Mansory غطاء محرك مصنوع من ألياف الكربون مع مجموعة من اللمسات الذهبية، وهو مثالي لمدينة غنية ومفرطة مثل دبي.

بـ 15 مليون دولار.. أغلى لوحة سيارة في العالم تزين رولز رويس

ومن وسط الأبواب الأمامية، يتحول الطلاء الفيروزي تدريجيًا إلى ظل خفي من اللون الأسود غير اللامع الذي يهيمن على الجزء الخلفي من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات. نفس ألياف الكربون المطروقة واللمسات الذهبية الموجودة في المقدمة تستمر عبر الجزء الخلفي، بما في ذلك الناشر والجناح الخلفي.

بـ 15 مليون دولار.. أغلى لوحة سيارة في العالم تزين رولز رويس

قام المالك أيضًا بتجهيز السيارة بمجموعة من العجلات السوداء اللامعة الجميلة وتم تظليل جميع النوافذ لتحقيق أقصى قدر من الخصوصية. أحد الأجزاء المثيرة للاهتمام بشكل خاص في تصميم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات هو شارة روح السعادة الواضحة في المقدمة.

بـ 15 مليون دولار.. أغلى لوحة سيارة في العالم تزين رولز رويس

كما تم إجراء العديد من التغييرات على المقصورة الداخلية لكولينان، بما في ذلك تغطية المقاعد وألواح الأبواب وعجلة القيادة وجزء كبير من لوحة القيادة بالجلد الفيروزي. ويكتمل المظهر الخارجي بالعديد من أجزاء ألياف الكربون مع لمسات ذهبية.