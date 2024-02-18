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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

السكر بـ 27 جنيها.. افتتاح أول معارض أهلا رمضان بالجيزة الثلاثاء المقبل

صدى البلد

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن جميع السلع الاستراتيجية والأساسية ستكون متوفرة في معارض أهلا رمضان وبأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن الغرفة تجهز حاليا لإطلاق خمس معارض كبري بمناطق متفرقة من المحافظة منها، على أن يكون المعرض الرئيسي في منطقة الطالبية على مساحة 2000 متر، والثاني في إمبابة على مساحة 800 متر، والثالث في البدرشين علي مساحة 450 متر بالإضافة إلي معرضين في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

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السكر بـ 27 جنيها|أبرز السلع وأماكن معارض أهلا رمضان بالجيزة

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ضخ 55 ألف طن.. مسؤول: السكر بـ27 جنيها في هذه الأماكن

جاء ذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمه أخيرة المذاع علي قناة أون تي في مساء السبت، حيث أكد أنه سيتم افتتاح أولي المعارض الثلاثاء المقبل بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على أن يتم افتتاح باقي المعارض الفرعية الأخرى تباعا، كما تم التنسيق مع وزارة التموين علي توفير سيارات متنقلة لبيع السلع بنفس أسعار معارض أهلا رمضان، والاتفاق أيضا مع أصحاب سلاسل التجزئة الكبرى لتوفير السلع الرئيسية بنفس سعر البيع في المبادرة الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وبما يسمح لوصول السلع لجميع مواطني المحافظة. 

وأكد الشاهد، أنه لا يوجد نقص في السكر والذي سيكون متوافر في كافة منافذ البيع التابعة لمعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن وزارة التموين تمتلك مخزونا من السكر وسيتم عرضه بالأسواق خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن مصر حاليا في موسم إنتاج سكر القصب وبعدها دخول موسم البنجر ما سيعزز من حجم المعروض في الأسواق. 

وأشار إلى أن هناك أكثر من 70 مليون مواطن يستفيد من السكر المدعم على البطاقات التموينية بسعر يصل إلى 12.6 جنيه للكيلو، كما أتاحت وزارة التموين كميات إضافية من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو لتلبية الاحتياجات الإضافية. 

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه خلال الفترة الماضية تراجعت أزمة نقص المعروض من السكر بشكل كبير وتم حل المشكلة جزئيا إلا أنها عاودت للظهور مجددا مع توسع عمليات المداهمات الأمنية على تجار السلع الغذائية، ما أدى إلى التأثير سلبا على الأسواق، وامتناع عدد من كبار التجار المتعاملين مع وزارة التموين عن استلام وشراء كميات من السكر وتوزيعها على الأسواق خوفا من المداهمات الأمنية التي لا تفرق بين عمليات الاحتكار وحاجة كبار التجار لتكوين مخزونا من البضائع داخل مخازنهم الخاصة بهدف إعادة توزيعها على الأسواق وتجار التجزئة.

وأشار إلى أن تخوف التجار من تحرير قضايا احتكار أو امتناع عن تداول السلع ضدهم، والتي يكون عقوبتها الحبس، قد تكون سببا جوهريا في اختلال منظومة التوزيع وصعوبة تدفق السلع في الأسواق، مشددا على أن وزارة التموين لديها مخزون كبيرة ولكن التجار يرفضون شراءه، داعيا إلى وقف الإجراءات البوليسية ضد التجار بشكلها الحالي وبعدها سيعود الاستقرار مجددا لسوق السكر. 

وجدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة دعوته لسرعة حل أزمة نقص العملة باعتبارها السبب الرئيسي في مشكلة التضخم والزيادات المتوالية في أسعار كافة السلع، مضيفا أن الزيادات في أسعار السلع الغذائية تجاوز 70٪ بسبب أزمات العملة والاتجاه إلى تدبير الاحتياجات من السوق الموازية.
 

السلع اهلا رمضان أسعار مخفضة السكر

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