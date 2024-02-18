حملات أمنية مكبرة على تجار المخدرات بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (المنوفية ، الإسماعيلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الحملات فى مديرية أمن المنوفية من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا).. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين ، الآيس" – بندقية خرطوش وطلقتين).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ).. وبحوزته (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى).

وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير).. وبحوزته (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.