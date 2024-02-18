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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: نعمل بكامل طاقتنا لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

صدى البلد

 أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل بكامل طاقتها على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ للحد من الاستيراد وتدعيم الدخل القومي.


وقال المحافظ، في بيان اليوم الأحد، إن المحافظة تعمل على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية والتي تستخدم في الصناعة، وتسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية والأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه.


من جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ يوم حقلي إرشادي عن محصول الكتان صنفي (سخا 3 وجيزة 9) لمزارعي قرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق، وذلك في حضور الدكتور مهدي محمد مهدي بمعهد بحوث الكتان والمهندس محمد عبد السلام بالإدارة المركزية للإرشاد والمهندس محمود الشناف أخصائي الإرشاد بالمديرية ومزارعي القرية.


وأكد وكيل الوزارة الأهمية الاقتصادية لزراعة محصول الكتان حيث تستخدم أليافه في العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام (الزيت الحار)، كما يستعمل الزيت المغلي في صناعة البويات والورنيش، فى حين تقدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات ويستغل ساس الكتان (الخشب بعد فصل الألياف) في صناعة الخشب الحبيبي.


وقال طلعت إنه تم خلال اليوم الحقلي، استعراض أهم التوصيات والمعاملات الخاصة بنبات الكتان بداية من خدمة وتجهيز التربة الزراعية ثم الزراعة، والتعريف بطرق الري، وتوضيح علامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور، مؤكدا استمرار تنظيم هذه الأنشطة الإرشادية؛ لتوعية المزارعين والوصول لأعلى إنتاجية ممكنة من كافة المحاصيل.

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