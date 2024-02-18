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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

صلاة التراويح وملتقى الفكر الإسلامي.. كيف استعدت الأوقاف لشهر رمضان 2024؟

كيف استعدت الأوقاف
كيف استعدت الأوقاف لشهر رمضان 2024؟

تستعد وزارة الأوقاف المصرية، لاستقبال شهر رمضان 2024، والذي يوافق 11 مارس المقبل بحسب الحسابات الفلكية، وجاءت في مقدمة استعدادات الأوقاف لشهر رمضان، تشكيل لجنة برئاسة القطاع الديني، إلى جانب الإعلان عن خارطة الأمسيات الدينية وصلاة التراويح والتهجد بالمساجد خلال الشهر الفضيل.

تنظيم صلاة التراويح والتهجد

أكدت وزارة عدم تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، مشددة على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقاً لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف عليهم في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني والإيماني المناسب خلال الشهر الكريم.

وكشفت الأوقاف عن إذاعة شعائر صلاة التراويح والتهجد من خلال القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، مقررة إقامتها بقراءة ورش عن نافع، وذلك بمسجد الإمام الحسين وبمشاركة كبار القراء. 

وأكد الوزير محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة التراويح والتهجد وسنة الاعتكاف وصلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي، مع التوسع في جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وتكثيفها في الشهر الكريم، منبهًا أنه بعد نجاح الخطة الرمضانية في العام الماضي نجتهد لأن يكون رمضان هذا العام شديد التميز.

ملتقى الفكر الإسلامي بحضور أكثر من مائة عالم وقارئ

وأطلقت الأوقاف أقوى برنامج رمضاني لعام 1445هـ، بأكثر من مائة عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين وحده، فضلًا عن الملتقيات الفكرية بالمديريات الإقليمية على شاكلة الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، فضلًا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الأوقاف إن شهر الخير قادم فرمضان شهر البر والصلة، وسيتم خلال شهر رمضان توزيع خمسمائة طن سلع غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية.

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إطلاق حملة موسعة لصيانة المساجد

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مديري المديريات بإطلاق حملة واسعة لصيانة المساجد وتهيئتها على أفضل وجه ممكن استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مقررًا تخصيص جائزة خاصة لأفضل ثلاث مديريات من حيث الأداء في هذا الشأن. 

لجنة الإعداد لشهر رمضان 

كما اعتمد وزير الأوقاف الجمعة الماضي، تشكيل لجنة الإعداد لشهر رمضان برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وضمت عضوية كل من الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس مجموعة الاتصال السياسي، ومجدي أبو عيد، مدير عام الشئون الهندسية، والشيخ أحمد عبد المنعم، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد، عضوًا وأمينًا لسر اللجنة. 

جاء ذلك لمتابعة كل ما يتصل بالإعداد لشهر رمضان من حيث ما يحتاج إلى صيانة عاجلة وحملة نظافة كاملة للمساجد، وتكثيف الدروس الدعوية والمقارئ القرآنية، مع تخصيص ثلاث جوائز لأفضل المديريات إعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، على أن ترفع اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أيام عن إنجازاتها وأعمالها.

مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة

وعلى الصعيد الإنساني، قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن “100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام” يتم إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة. 

وقالت وزارة الأوقاف في بيان رسمي لها، إن إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة يصل إلى 70 طنًا من لحوم الإطعام و300 طن من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

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