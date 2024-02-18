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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يهاجم رئيس اتحاد الكرة: الكذب والجهل بالقوانين عيب

صدى البلد

هاجم أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رئيس اتحاد الكرة جمال علام عبر حسابه الشخصي علي موقع اكس تويتر سابقًا.


وكتب أحمد حسام ميدو:"رئيس اتحاد الكورة جمال علام راجل كذاب للاسف عيب إن حد في سنه يكون كذاب وجاهل بالقوانين.


وطالب ميدو رئيس اتحاد الكرة جمال علام أن يُظهر "شهادات علاء نبيل"، قائلًا:  بيقول ان علاء نبيل معاه الشهادات اللازمة لشغل منصبالمدير الفني لاتحاد الكورة .. لو راجل يطلع شهادات علاء نبيل.. الاتحاد الدولي مشترط ان المدير الفني لاي اتحاد يكون معاه شهادة البرو.. لو رجاله انشروا الشهادة دي على الموقع الرسمي للاتحاد وانا هروح اتحاد الكورة أبوس دماغ علاء نبيل قدام الناس كلها .. كفاية جهل بقىوكذب على الناس واعملوا مره واحده حاجه صح في حياتكم".

احمد حسام ميدو اتحاد الكرة جمال علام رئيس إتحاد الكرة جمال علام نادي الزمالك موقع إكس علاء نبيل

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