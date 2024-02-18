رنا رئيس تكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم عيسى

احتفل صناع فيلم عيسى، ببدء أول يوم تصوير بحضور أبطال العمل (خالد الصاوي، ومحمود حجازي، ورنا رئيس، ونانسي صلاح، وأحمد سلامة) للمنافسة به خلال عام 2024.

كشفت الفنانة رنا رئيس في لقاء لـ صدي البلد، عن كواليس مشاركتها في فيلم عيسى، مشيرة إلى أن دورها في الفيلم مختلف لأن الفيلم يناقش الكثير من القضايا، معربة عن أملها بأن تنال الشخصية إعجاب الجمهور فهو دور جديد ومميز ومختلف عما قدمته سابقا.

وأضافت رنا رئيس، أنها تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل للاذكياء فقط وهو كوميدي، بالإضافة إلى مسلسل سر إلهي، لافتة إلى أنها سعيدة جدا بتكرار العمل مع الفنان القدير خالد الصاوي.

وأعربت رنا رئيس عن سعادتها بمشاركتها مع الفنان مينا مسعود، بفيلم عيسى، واستطردت أنه سوف يكون هناك جزء ثالت لمسلسل موضوع عائلي، وعلقت قائلة: “قلبي هو معياري في اختبار الأدوار”.

فيلم عيسى

وتدور احداث فيلم عيسى، في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق، أحداثه تحمل في نهايتها عدد من الصدمات والمفاجأت.

فيلم عيسى بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، أحمد سلامة، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري عدد كبير من الفنانين ، ومن تأليف هيثم نبيل، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.