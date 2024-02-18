عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رنا رئيس تكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم عيسى

رنا رئيس
رنا رئيس

احتفل صناع فيلم عيسى، ببدء أول يوم تصوير بحضور أبطال العمل (خالد الصاوي، ومحمود حجازي، ورنا رئيس، ونانسي صلاح، وأحمد سلامة) للمنافسة به خلال عام 2024. 

كشفت الفنانة رنا رئيس في لقاء لـ صدي البلد، عن كواليس مشاركتها في فيلم عيسى، مشيرة إلى أن دورها في الفيلم مختلف لأن الفيلم يناقش الكثير من القضايا، معربة عن أملها بأن تنال الشخصية إعجاب الجمهور فهو دور جديد ومميز ومختلف عما قدمته سابقا. 

وأضافت رنا رئيس، أنها تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل للاذكياء فقط وهو كوميدي، بالإضافة إلى مسلسل سر إلهي، لافتة إلى أنها سعيدة جدا بتكرار العمل مع الفنان القدير خالد الصاوي. 

وأعربت رنا رئيس عن سعادتها بمشاركتها مع الفنان مينا مسعود، بفيلم عيسى، واستطردت أنه سوف يكون هناك جزء ثالت لمسلسل موضوع عائلي، وعلقت قائلة: “قلبي هو معياري في اختبار الأدوار”. 

فيلم عيسى

وتدور احداث فيلم عيسى، في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق، أحداثه تحمل في نهايتها عدد من الصدمات والمفاجأت. 

فيلم عيسى بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، أحمد سلامة، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري عدد كبير من الفنانين ، ومن تأليف هيثم نبيل، وإخراج رؤوف عبدالعزيز. 

عيسى فيلم عيسى رنا رئيس الفنانة رنا رئيس أعمال رنا رئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

520 جنيها دفعة واحدة.. تحركات مفاجئة في سعر الذهب بمصر

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. صورة زواج حسن الرداد وناهد السباعى في محارب

مسلسلات رمضان 2024.. هند عبد الحليم ومحمد سلام بعمل إذاعى غير صالح للنشر

في عيد ميلاد جون ترافولتا.. فقد زوجته بمرض السرطان وبكى بحفل الأوسكار

مسلسلات رمضان 2024.. ملاحظات على برومو مسلسل بيت الرفاعى لـ أمير كرارة

جورج وسوف ووائل جسار يحيان حفلا فى كندا.. اليوم

أخبار الفن.. دينا الشربيني تكشف عن موقف مثير في الطفولة.. فيفي عبده تعلق على الحجاب

حضور جماهيري كبير.. صور ولقطات من حفل عمرو دياب في المنارة|شاهد

اختار أعمالي وأدواري.. رحاب الجمل تعلق على البطولة المطلقة

ترشيحاتنا

أحمد سمير: هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة

توقعات بمزيد من التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه.. إلى أين سيصل؟

فضل ليلة النصف من شعبان .. أسرارها وماذا قال عنها القرآن والسنة؟

مدبولي: نعمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لزيادة المعروض من السلع الأساسية

«حماس» فكرة لا يمكن وأدها|الاتحاد الأوروبي يكشف العقبة الوحيدة أمام حل الدولتين

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

رنا رئيس تكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم عيسى

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ