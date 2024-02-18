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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد: مذكرة مصر أمام العدل الدولية حاسمة في القرار الصادر لصالح فلسطين

رضا صقر - رئيس حزب
رضا صقر - رئيس حزب الاتحاد

أعرب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن دعمه لتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وترافعها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس موقف الدول المصرية الذي لا يعتبر وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا للعديد من التحركات التي قامت بها مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

 

وقال "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن مصر ستكون عاملًا رئيسيًا في القرار الذي ستصدره محكمة العدل الدولية، فيما يخص الممارسات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد القانوني، سوف يكون له دوره في حشد الرأي العام وتوجيه الأنظار نحو الحقوق التاريخية للأشقاء الفلسطينيين.

 

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الجهد المصري متواصل لدعم القضية الفلسطينية، وهي تتخذ تلك القضية التي تمثل قضية القضايا محورًا في جميع تحركاتها الإقليمية، لافتًا إلى أن التحرك الأخير نحو محكمة العدل الدولية سيكون له دور في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة بالتحديد.

 

وثمن المستشار رضا صقر، جهود مصر فيما يخص الدبلوماسي والإنساني الذي تقوم به تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن تلك الأدوار التي تلعبها مصر تنفي قطعيًا الشائعات التي يحاول البعض إلصاقها بمصر، من خلال الترويح لمشاركتها في جريمة التهجير، وهو ما لا يمكن أن يحدث على الإطلاق.

حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد محكمة العدل الدولية المستشار رضا صقر رضا صقر

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